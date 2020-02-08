08.02.2020 (20:30)

В связи с резким похолоданием командование ЮВО приняло дополнительные меры по сохранению здоровья военнослужащих

В связи с резким понижением температуры окружающей среды и сложными погодными условиями в Ставропольском и Краснодарском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в республиках Северного Кавказа в войсках принимаются дополнительные меры по предотвращению простудных заболеваний и случаев обморожения среди военнослужащих.

Для этих целей на 40 полигонах ЮВО оборудовано около 200 пунктов обогрева личного состава.

В целях профилактики простудных заболеваний в условиях понижения среднесуточной температуры воздуха на полигонах, в зависимости от их площади и количества привлеченных к полевым занятиям военнослужащих, развернуты от одного до пяти пунктов обогрева.

Все они обеспечены десятидневным запасом дров, на них также организована выдача горячего чая и дополнительного питания: хлеба с салом, лука и чеснока.

При выходе автотранспорта для перевозки личного состава из парков осуществляется обязательный контроль функционирования систем отопления.

Во всех воинских частях созданы запасы медикаментов, профилактических и дезинфицирующих средств, предназначенных для использования в период обострения эпидемиологической обстановки, вызванной гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.



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