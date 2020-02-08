08.02.2020 (19:30)

В Центральном военном округе приняты дополнительные профилактические меры для предупреждения сезонного обострения вирусных инфекций

Военнослужащие Центрального военного округа вышли на полигоны и отрабатывают учебно-боевые задачи. В штатном расписании боевой подготовки – марши на технике, скоростное маневрирование, стрельба, метание ручных гранат, невзирая на морозы. Чтобы военнослужащие не замерзли и не простыли, на полигонах в регионах дислокации воинских частей военного округа в Сибири, на Урале и в Поволжье развернуты пункты обогрева, оборудованные печками с необходимым запасом дров.

В целях профилактики простудных заболеваний в меню дополнительно включены богатые фитонцидами лук и чеснок. В рационе питания военнослужащих также сало, отварной картофель и горячий сладкий чай.

В госпиталях, амбулаторно-поликлинических подразделениях и медицинских подразделениях воинских частей создан запас лекарственных и профилактических средств, в том числе противовирусных препаратов, специальных средств транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средств и аппаратуры.



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