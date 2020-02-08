08.02.2020 (18:30)

Войска ЗВО полностью переведены на электронную картографию

Соединения и воинские части Западного военного округа завершили переход на электронную картографию и полностью используют её возможности в боевой подготовке.

«Центр геопространственной информации и навигации Западного военного округа обеспечивает командиров всех уровней необходимыми картами в цифровом виде», - сообщил начальник топографической службы штаба ЗВО подполковник Алексей Краснов.

Геодезические расчёты на местности работают с применением аппаратуры новейших подвижных навигационно-геодезических комплексов ПНГК-1М, возможности которого позволяют военнослужащим производить обмен массивами данных с органами военного управления из любой точки местности в движении и на остановках.

С применением созданного исключительно на российских геоинформационных технологиях программно-аппаратного комплекса ЕАСО ГПИ по высокоскоростным каналам передачи данных загрузка обновлённой цифровой информации о местности производится непосредственно в центральный банк картографических данных. Военнослужащие составляют электронные карты местности, используя программно-аппаратный комплекс средств оперативного создания и обновления цифровой информации о местности ПАК СО ЦИМ.

Для изготовления рельефных карт и объёмных макетов местности военные топографы применяют 3D-принтеры – комплексы ГЕО 3D ПАК СН, позволяющие визуализировать большие объемы географических данных в режиме реального времени.

Военнослужащие Центра геопространсвенной информации и навигации Западного военного округа обеспечивают геопространственной информацией автоматизированные системы управления войсками и комплексы высокоточного оружия, на основе дистанционного зондирования Земли создают фотодокументы местности и специальные электронные карты, ведут банк данных и осуществляют контроль состояния радионавигационного поля спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС.

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