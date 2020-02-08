08.02.2020 (20:00)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков принял участие в мероприятиях комбинированного марш-броска

Сегодня команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения прибыла в станицу Тацинская Ростовской области, где провела комплекс военно-патриотических мероприятий в рамках комбинированного марш-броска в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков встретил команду соединения на Площади Борцов Революции. Выступая на торжественном митинге, генерал-полковник Андрей Сердюков отметил: «В год празднования 75-летия Великой Победы и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск мы отдаем дань памяти десантникам Великой Отечественной войны, вписавших немало героических страниц в ее летопись, которые прошли славный путь по всем фронтам, начиная с западной границы и завершив его на Дальнем Востоке.

Ярким примером мужества десантников стала Вяземская воздушно-десантная операция, позволившая сковать действия немецко-фашистских войск под Москвой. 10 стрелковых дивизий, переформированных из воздушно-десантных корпусов, сражались, обороняя, и освобождая Сталинград. Мы помним подвиг десантников 6 и 9 гвардейских воздушно-десантных дивизий, воевавших на прославленном поле ратной славы Прохоровкой. Примеры мужества десантников известны при форсировании реки Свирь, в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции, в битве за Днепр, Венской наступательной операции и битве за Берлин.

За проявленные мужество и героизм, десятки тысяч офицеров, сержантов и солдат «крылатой гвардии» были награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а все соединения и воинские части войск стали гвардейскими. Примерами воинской доблести и высочайшего полководческого таланта стали командующие Воздушно-десантными войсками дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Глазунов, генералы Капитохин и Заневахин. Мы гордимся талантом нашего легендарного командующего Героя Советского Союза генерала армии Маргелова Василия Филиповича, который приобретя неоценимый опыт участия в Великой Отечественной войне, смог вывести войска на новый уровень, заложить традиции десантного братства и превратить их в элиту Вооруженных Сил Советского Союза. 2 августа этого года мы будем отмечать свой 90-летний юбилей. Высокий профессионализм, безупречное боевое мастерство, смелость, решительность, натиск и отвага, вот отличительные черты гвардейцев-десантников современного поколения. Все эти качества десантники демонстрировали и в последнее время, в ходе выполнения интернационального долго в Республике Афганистан, операций на Северном Кавказе, миротворческих миссий в Боснии и Герцеговине, Косово и Абхазии, в борьбе с мировым терроризмом в других горячих точках. Мы гордимся нашей историей и дальше будем преумножать славные традиции наших отцов и дедов».

В торжественной церемонии встречи участников марш-броска также приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления Тацинского района и станицы Тацинской, Донского казачества, Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». По окончании торжественного мероприятия командующий Воздушно-десантными войсками и почетные гости возложили гирлянды и цветы к стеле «Населенный пункт воинской доблести» и приняли в отряды «Юнармии» десантного профиля учащихся общеобразовательных учреждений Тацинского района, после чего в Тацинском историко-краеведческом музее поздравили ветерана Великой Отечественной войны Костенко Клавдию Ивановну. После посещения музея, генерал-полковник Андрей Сердюков с руководителями Тацинского района и станицы Тацинской посетил концерт Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск в районном доме культуры.



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