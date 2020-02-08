08.02.2020 (17:15)

День открытых дверей состоялся в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе

8 февраля 2020 года, в соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова о популяризации лучших традиций военно-морского образования и планом учебно-воспитательной работы, в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоялся День открытых дверей.

В этот день корпус посетили около 340 человек. Среди гостей учебного заведения были дети 10-11 летнего возраста с родителями и близкими, имеющие намерение пробовать свои силы по поступлению в пятый класс кадетского корпуса летом 2020 года.

Дважды актовый зал учебного заведения был на 100% заполнен гостями корпуса. В актовом зале были организованы встречи потенциальных кандидатов на поступление в 2020 году с администрацией учебного заведения и показан видеофильм «Вахтенный журнал», созданный к 20-летию со дня образования нашего общеобразовательного учреждения.

Перед участниками Дня открытых дверей выступили заместитель начальника корпуса (по воспитательной работе) Андрей Дмитраш, педагоги и воспитатели, которые рассказали об организации вступительных испытаний, психологического тестирования кандидатов и порядке оформления их личных дел.

Гости получили необходимую информацию о нашем кадетском корпусе, задали интересовавшие их вопросы представителям администрации учебного учреждения.

После встреч гостей с администрацией, всем была предоставлена возможность побывать на обзорной ознакомительной экскурсии, в сопровождении обучающихся старших учебных курсов, и познакомиться с условиями жизни, быта и материальной базой учебных классов и кабинетов. Всем гостям были розданы буклеты о Кронштадтском морском кадетском военном корпусе с полезной информацией для кандидатов, поступающих в наше образовательное учреждение.



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