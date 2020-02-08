08.02.2020 (17:00)

В Московской и Нижегородской областях более 1,5 тыс. танкистов ЗВО уничтожили на учениях свыше 100 машин условного противника

В Московской и Нижегородской областях более 1,5 тыс. танкистов гвардейской танковой армии Западного военного округа приняли участие в проведении боевых стрельб с применением комплекса вооружения турбореактивных танков Т-80 и модернизированных танков Т-72Б3 для поражения бронетехники условного противника.

В ходе ведения боевых стрельб на полигонах «Мулино», «Алабино» и «Головеньки» танкисты уничтожили свыше 100 машин условного противника штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на расстоянии от 700 м до 2 км. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Механики-водители выполнили ряд задач по преодолению естественных и искусственных препятствий.

В мероприятиях огневой подготовки было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

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