08.02.2020 (16:45)

В Подмосковье отметили 40 лет легендарному инженерно-саперному полку

Празднование юбилея 45-го «Чарикарского» инженерно-саперного полка прошло на базе его преемника – 45-го инженерно-маскировочного полка в пос. Инженерный-1 (Московская область). Вспомнить боевые годы собрались ветераны полка разных лет, а также действующие военнослужащие инженерных войск.

В ходе торжественной части гости мероприятия возложили цветы к мемориальному комплексу героям-саперам, символизирующему нерушимую связь поколений воинов-инженеров.

Программа мероприятия также включала концерт Православного хора и ансамбля инженерных войск «За Веру и Отечество» и ознакомление с бытом и условиями несения службы в 45-м инженерно-маскировочном полку.

Поздравляя присутствующих бывший командир полка в Афганистане генерал-лейтенант Николай Топилин отметил, что подвиг 45-го полка не забыт, а опыт, накопленный за годы войны, передается новым поколениям инженерных войск. На примере воинов-интернационалистов воспитывается подрастающая смена.

В ходе мероприятия состоялась историческая реконструкция – установка неконтактного взрывательного устройства «Охота». Участие в реконструкции приняли ветераны подразделения специального минирования 45-го полка.

Справочно:

45-й инженерно-саперный полк сформирован 10 февраля 1980 г. в городе Термез Узбекской ССР, спустя несколько недель после ввода в Афганистан Ограниченного контингента Советских войск. Дислоцировался на южной окраине г. Чарикар (провинция Парван). В течение последующих 9-ти лет осуществлял инженерное обеспечение всех крупных операций 40-й армии. В задачи полка входило разминирование дорог и местности, минирование караванных путей и троп, периметра режимных объектов, оперативное устранение завалов на горных дорогах, сооружение мостов, а также возведение фортификационных сооружений. Задачи, выполняемые военнослужащими полка, охватывали всю территорию Афганистана. За мужество и героизм 3174 воина полка удостоились государственных наград.



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