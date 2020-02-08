08.02.2020 (16:00)

В армейском корпусе Балтийского флота проведен комплекс мероприятий по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих

Военнослужащие медицинских подразделений армейского корпуса провели комплекс мероприятий по профилактике сезонных заболеваний среди военнослужащих.

В частности, в соединениях и воинских частях корпуса подготовлены к развертыванию нештатные изоляторы, определен порядок сквозного проветривания жилых и служебных помещений. В расположении всех подразделениях установлены ионизаторы, которые очищают и дезодорируют воздух.

В плановом порядке проведена витаминизация и профилактический прием всем личным составом современных противовирусных препаратов.

Кроме того, медицинскими работниками армейского корпуса Балтийского флота провакцинировано около 3000 новобранцев, прибывших в соединения и воинские части в конце прошлого года в рамках осеннего 2019 года призыва.

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