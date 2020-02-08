08.02.2020 (15:45)

Ветераны 201 военной базы открыли военно-исторический уголок в национальном университете Таджикистана

В преддверии 75-й годовщины Великой победы, ветераны 201 российской военной базы открыли военно-исторический уголок в национальном университете столицы Таджикистана.

Военно-исторический уголок разместили в библиотеке читального зала. Он был оборудован в виде стенда, на котором расположили художественную литературу о основных событиях, подвигах советских солдат, тружеников тыла в Великой Отечественной войне. По мимо этого со студентами университета ветераны провели «урок мужества», напомнив о Героях Советского Союза из Таджикистана, которые с достоинством и честью выполняли свой воинский долг в рядах Красной армии, а также о роли таджикского народа в Победе над фашизмом.

В завершении мероприятия, ветераны пригласили студентов посетить музей 201-й российской военной базы, а учащиеся вуза выразили благодарность командиру российского соединения полковнику Сергею Горячеву за организацию такой встречи.

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