08.02.2020 (15:30)

В Республике Башкортостан состоялась акция «Военная служба по контракту – твой выбор!»

В г. Уфа Республика Башкортостан состоялась информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».

Специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту проинформировали всех желающих об особенностях, социальных гарантиях и преимуществах для тех, кто заключит контракт с Минобороны. Также все желающие смогли пройти психологическое тестирование на профессиональную пригодность и тем самым определить своё возможное место службы в одном из родов войск.

За прошлый месяц личным составом пунктов отбора на военную службу по контракту было проведено 70 бесед со студентами учебных заведений высшего и среднего профессионального образования и 25 бесед с военнослужащими по призыву, а также девяносто шесть информационно-агитационных мероприятий, в которых приняли участие более трех тысяч человек, благодаря которым подано сорок семь заявлений о приеме на военную службу по контракту.

Акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» впервые прошла в мае 2014 года и уже состоялась в таких городах, как Севастополь, Воронеж, Красноярск, Тверь, Иваново, Псков, Абакан и других регионах России, где собирала тысячи зрителей. С начала проведения акций на пункты отбора, разворачиваемые в рамках данных акций в регионах РФ, уже обратились более 200 тысяч человек.

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