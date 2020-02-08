08.02.2020 (15:15)

В Екатеринбургском СВУ отметили 25-летие подвига Сергея Фирсова

7 февраля во всех подразделениях Екатеринбургского СВУ прошли вечера памяти, посвященные 25-летию подвигу Героя России Сергея Александровича Фирсова.

Почтить память товарища и вспомнить славные дни кадетства, на встречу с юными суворовцами пришли однокурсники Сергея Фирсова, выпускники 1988 года. «Сергей был настоящим суворовцем, - рассказывает товарищ по взводу Сергей Серкин. - Стремился стать офицером и делал все для исполнения своей мечты: был старателен в учебе, много занимался спортом».

Также среди кадет 5 курса был проведен 2 отборочный этап военно-патриотического конкурса «Гренадер-2020», посвящены памяти героя. За право выйти в финал общеучилищного этапа конкурса боролись победители отборочных туров, проводимых во взводах. Суворовцы достойно представили свои подразделения, показали высокий уровень физического и общекультурного развития, проявили волю к победе. С небольшим отрывом победил вице-сержант 2 взвода Туремуратов Ильнур.

В январе 1995 года С.Фирсов в составе сводного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота прибыл в Чеченскую республику. Был назначен на должность заместителя командира разведывательной роты по воспитательной работе 165-го полка морской пехоты. 7 февраля 1995 года в Грозном группа разведчиков-морпехов из 4-х человек, возглавляемая старшим лейтенантом С.Фирсовым, попала в засаду и в течение четырёх часов вела неравный бой с более, чем сотней чеченских боевиков. Неоднократно дудаевцы предлагали морским пехотинцам сдаться, но старший лейтенант Фирсов, сержант Юрий Зубарев, матросы Вадим Выжимов и Андрей Сошелин погибли, но не сдались. Тем самым разведчики фактически спасли жизнь бойцов двух наступавших взводов морских пехотинцев.

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