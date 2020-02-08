08.02.2020 (15:00)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН пройдут учения с выводом ПГРК «Тополь»

В серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого пройдут тактико-специальное учение с курсантами выпускных курсов с выводом ракетных комплексов «Тополь».

В ходе проведения учений, курсанты выпускных курсов приобретут практические навыки в управлении подразделениями при выполнении ими различных задач и отработают навыки самостоятельной работы на технике и вооружении. В составе боевых расчетов ПГРК «Тополь» выпускники на практике выполнят учебно-боевые задачи несения дежурства на полевых позициях.

Данное учение предусматривает вывод автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь» на маршруты боевого патрулирования.

На учениях отрабатываются вопросы организации охраны колонны на маршруте движения подразделениями комендантской службы, развертывания учебных агрегатов на полевой позиции.

Особое внимание в ходе учения уделяется вопросам противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, сохранения боеспособности и выполнения задач в сложной обстановке.

Расчеты ПГРК «Тополь» отрабатывают множество задач и вводных, в том числе технических. Кроме того, предусмотрено преодоление колонной участков условно зараженной местности.



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