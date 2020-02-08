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08.02.2020 (14:45)

В Санкт-Петербурге и Ленобласти саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли более 300 боеприпасов в текущем году

По итогам января текущего года мобильные группы разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, совершили более 80 выездов на места обнаружения неразорвавшихся боеприпасов.

При работе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области военнослужащими инженерных подразделений было обнаружено и вывезено на специально оборудованных автомобилях КамАЗ около 100 мин калибра 82-мм и свыше 200 артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны калибра 203-мм и 152-мм. Все боеприпасы были уничтожены на территории военного полигона установленным способом.

В целях исключения вероятности повторного возникновения нештатных ситуаций, на местах обнаружения была проведена дополнительная работа по поиску взрывоопасных предметов. В этом неоценимую помощь саперам оказали обученные минно-розыскные собаки.

В минувшем году мобильными группами разминирования полка было обнаружено и утилизировано свыше 1500 советских и немецких снарядов, найденных в жилых массивах и  на местах сражений Великой Отечественной войны. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Разминирование
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