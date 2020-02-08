08.02.2020 (14:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире приняло участие 32 военнослужащих, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/16 финала.
По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место занял военнослужащий роты охраны. В завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.