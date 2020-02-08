08.02.2020 (14:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире приняло участие 32 военнослужащих, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/16 финала.

По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место занял военнослужащий роты охраны. В завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.



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