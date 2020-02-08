08.02.2020 (14:00)

В Липецком авиацентре проводятся мероприятия по плану месячника сплочения воинских коллективов

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России им. В.П.Чкалова в течение февраля организовано проведение мероприятий Месячника по сплочению воинских коллективов и предупреждению нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Основными задачами является обеспечение личной примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей, сплочение воинских коллективов, поддержание высокого морально-психологического климата в воинском коллективе, повышение роли сержантского состава в укреплении правопорядка в подразделениях.

Проведена большая подготовка перед началом месячника - на служебных совещаниях командованием полка доведены цели и задачи по его проведению. Уточнены социально-психологические портреты воинских коллективов. В подразделениях выпущены стенные газеты, информационные бюллетени по разъяснению задач и целей месячника.

Спланированы и проводятся мероприятия с личным составом всех категорий военнослужащих. На учебно-методических занятиях командирами всех степеней досконально изучаются вопросы решения конфликтных ситуаций, индивидуальной работы с подчиненными, пути решения предотвращения межличностных конфликтов. Большое внимание уделяется работе специалистов психологической службы, которые систематически проводят мониторинг социально-психологической атмосферы в воинских коллективах. Организовано взаимодействие с представителями военной прокуратуры, военной полицией, советом ветеранов, родительским комитетом полка и представителями различных религиозных конфессий.

В смешанном авиационном полку, дислоцированном в Липецкой области, по итогам месячника будут определены подразделения, где наиболее эффективно и качественно проводились спланированные мероприятия. По результатам месячника спланирован обмен передовым опытом лучших командиров подразделений.

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