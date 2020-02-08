08.02.2020 (16:30)

Главком ВМФ России Адмирал Евменов подвел итоги оперативного сбора руководящего состава ВМФ

В Адмиралтействе подведены итоги оперативного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота, который прошел в период с 4 по 7 февраля под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

Оперативный сбор руководящего состава Военно-Морского Флота в этом году был разделен на несколько этапов. Была также расширена география проведения сбора. Если ранее флотские руководители – от командиров соединений до командующих флотами собирались исключительно в Санкт-Петербурге, то в этом году оперативный сбор, после первого дня работы в Адмиралтействе, продолжил свою работу в пунктах базирования флотов», - сообщил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов на подведении итогов.

Адмирал Николай Евменов напомнил, что «оперативный сбор руководящего состава Военно-Морского Флота, в котором приняли участие командующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, должностные лица органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководство Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-Морская Академия», руководители организаций и предприятий ОПК, ветераны ВМФ, начал свою работу в Адмиралтействе (Санкт-Петербург) 4 февраля. Стартовым мероприятием оперативного сбора рук. состава ВМФ стала военно-историческая конференция «Роль Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии Военно-Морского Флота» Он подчеркнул, что «конференция, на которой рассматривались важнейшие вопросы развития и применения океанского Военно-Морского Флота нашей страны, сквозь призму деятельности выдающегося флотоводца Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова» задала соответствующий тон оперативному сбору руководящего состава ВМФ России».

Как отметил Главком ВМФ «дальнейшая работа участников оперативного сбора была продолжена с выездом на флоты. Например, в штабе Северного флота, а затем на побережье губы Грязная (Северный флот), участники оперативного сбора ознакомились с системой боевого управления Северного флота, осмотрели подвижный пункт управления объединением. Также, на Северном флоте участникам оперативного сбора рук. состава ВМФ были показаны организация функционирования командных пунктов в полевых условиях, их система связи, обороны, маскировки, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты, тылового, транспортного и инженерного обеспечения, а также работа пунктов управления в учебно-боевом режиме. В ходе учебных мероприятий была проведена тренировка по управлению силами флота при обнаружении иностранной подводной лодки в ближней операционной зоне флота с отработкой сигналов управления противолодочной авиацией, надводными кораблями и подводными лодками. В рамках военно-патриотического воспитания и в преддверии 75-летия Великой Победы участникам оперативного сбора ВМФ была продемонстрирована выставка исторической бронетехники и атака танков ИС-3, «Шерман», М3Ли, самоходная артиллерийская установка СУ-100 и эрзац-танк НИ-1 «На испуг». Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов и участники оперативного сбора возложили венки к Мемориалу «Воинам-североморцам»

«На Балтийском флоте группа участников оперативного сбора на месте детально ознакомилась с функционированием системы управления Балтийского флота, а также приняла участие в показных занятиях и тренировках, которые специально организованы командованием Балтийского флота. Участники сбора посетили полигон «Хмелевка» и возложили венки и цветы к Мемориалу «1200 воинам-гвардейцам», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «формат оперативного сбора рук. состава ВМФ в этом году, а именно работа более 100 его участников с выездом на флоты показал свою эффективность. Это логично с точки зрения достигнутого нами уровня межвидового и межфлотского взаимодействия».

«Оперативный сбор – основополагающее, задающее мероприятие подготовки Военно-Морского Флота в текущем учебном году», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ особо подчеркнул, выступая перед участниками оперативного сбора, на подведении его итогов, что «в ходе мероприятия были достигнуты поставленные учебные цели, сформулированы и проанализированы новые подходы к применению сил (войск) ВМФ с учетом современных угроз с морских и океанских направлений. Сбор преследовал цель достижения единства взглядов на подготовку органов военного управления, сил и войск флотов и Каспийской флотилии в современных условиях. Также, в ходе сбора был проверены уровень подготовленности его участников в части касающейся знаний требований основополагающих уставных документов Вооруженных Сил РФ».

Адмирал Николай Евменов отметил, что «Все участники оперативного сбора имели прекрасную возможность обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам строительства, развития и применения ВМФ, по-новому взглянуть на те или иные вопросы боевой и повседневной деятельности ВМФ. Это, безусловно, положительно скажется на деятельности Военно-Морского Флота в 2020 году».

«Практика проведения сборов руководящего состава Военно-Морского Флота с выездом в места дислокации флотов будет продолжена», - сказал Главком ВМФ России.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице