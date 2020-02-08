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08.02.2020 (13:45)

В дальневосточном соединении дальней авиации начала работать комиссия службы безопасности полетов

В Амурской области в соединении дальней авиации приступила к работе комиссия службы безопасности полетов командования дальней авиации.

Главной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий в частях и подразделениях соединения.

В ходе мероприятия будут проверены теоретические, так и практические навыки летного состава авиационного соединения в которых участвуют как молодые летчики, так и летный состав с многолетним стажем, отработаны действия экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс в разных условиях обстановки и различных метеорологических условиях, а также слаженность и правильность действий авиационных экипажей и групп по вводным проверяющих.

Во время проведения полетов будут выполняться упражнения и нормативы на боевое применение летных экипажей днем и применение летных экипажей в плотных боевых порядках ночью.

В мероприятии задействовано до 10 единиц авиационной техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Комиссия
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