08.02.2020 (13:45)
В дальневосточном соединении дальней авиации начала работать комиссия службы безопасности полетов
В Амурской области в соединении дальней авиации приступила к работе комиссия службы безопасности полетов командования дальней авиации.
Главной целью проверки является профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий в частях и подразделениях соединения.
В ходе мероприятия будут проверены теоретические, так и практические навыки летного состава авиационного соединения в которых участвуют как молодые летчики, так и летный состав с многолетним стажем, отработаны действия экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс в разных условиях обстановки и различных метеорологических условиях, а также слаженность и правильность действий авиационных экипажей и групп по вводным проверяющих.
Во время проведения полетов будут выполняться упражнения и нормативы на боевое применение летных экипажей днем и применение летных экипажей в плотных боевых порядках ночью.
В мероприятии задействовано до 10 единиц авиационной техники.