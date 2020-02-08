08.02.2020 (13:00)

На Северном флоте прошло совещание по промежуточным итогам хоккейного сезона 2019-2020 года

На Северном флоте состоялось совещание совета Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ) по подведению промежуточных итогов хоккейного сезона 2019-2020 года. Главной и самой острой темой повестки стало неспортивное поведение отдельных участников лиги, которые допускают грубое нарушение регламента проведения любительских соревнований. Советом СВХЛ единодушно было принято решение засчитывать техническое поражение команде, в которой выявлены случаи подлога игроков.

Постановлением совета Северной военной хоккейной лиги, одна из команд была дисквалифицирована до конца хоккейного сезона нынешнего года и исключена из участия в соревнованиях СВХЛ, а также девятого Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд.

На сегодня в играх чемпионата военной лиги на кубок командующего Северным флотом проведено 49 матчей. В первом дивизионе лидирующие позиции занимают две команды, набравшие по 12 очков. Это - «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, имеющая разницу в 45 шайб (по забитым и пропущенным) и «Гроза» армии ВВС и ПВО с разницей в 41 шайбу.

Во втором дивизионе первенство удерживает команда пограничного управления по Западному Арктическому району «Полярная Звезда» набравшая 16 очков с разницей в 26 шайб. На втором месте - команда штаба и управления Северного флота «К-21» с 12 очками и 22 шайбами.

Команда «Штурм» отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск, занимает лидирующую позицию в третьем дивизионе, набрав 16 очков. Разницу забитых-пропущенных шайб составляет 22 шайбы. Вторую строчку заняли хоккеисты тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» с 12 очками и разницей в 20 шайб.

Более 80 игр состоялось в рамках отборочного этапа Ночной хоккейная лиги в дивизионах «Лига Надежды», «Лига Мечты» и «Любители 40 +».

В настоящий момент в Лиге Мечты лидирует команда «Альбатрос», в Лиги Надежды «К-21», «Ракета» и «Авианосец». В дивизионе «Любители 40+» первую строчку занимает «Альбатрос-2».



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