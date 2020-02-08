08.02.2020 (12:45)

Крейсер «Маршал Устинов» и суда обеспечения Северного флота завершили дальний поход

Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 успешно завершили выполнение задач дальнего похода и прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове. Крейсер был пришвартован в главной базе Северного флота - Североморске к своему штатному причалу, по другую сторону которого стоит тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

Торжественный митинг, посвящённый прибытию крейсера и судов обеспечения Северного флота из дальнего похода, состоялся на плацу военного городка соединений надводных кораблей. В нём приняли участие не только возвратившиеся из похода моряки, но и экипажи всех боевых кораблей, базирующихся в Североморске, а также командование флотом, представители общественности, региональной и муниципальной власти.

С возвращением в родную базу подчинённых поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил важность выполненных североморцами задач боевой и оперативной подготовки, а также их миссию по демонстрации Андреевского флага в иностранных портах и в Мировом океане. Командующий флотом выразил экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов» и судов обеспечения благодарность, а также вручил награды, грамоты и подарки отличившимся военным и гражданским морякам.

Также командующий Северным флотом принял доклады об успешном выполнении поставленных задач дальнего похода от командира крейсера капитана 1 ранга Владимира Кузьмина и старшего на походе – командира дивизии ракетных кораблей капитана 1 ранга Андрея Салошина (офицер уходил в дальний поход начальником штаба соединения и был назначен на вышестоящую должность уже в море).

Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» и судов обеспечения: танкера «Вязьма» и буксира СБ-406 продолжался с 3 июля и занял более 7 месяцев (220 дней). Сначала североморцы прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения были задействованы в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019». Затем североморцы в течение двух месяцев, с конца августа по конец октября, действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты африканских государств Республики Кабо-Верде, Экваториальной Гвинеи и ЮАР, а в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нём приняли участие фрегаты Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая «Вэйфан» и Военно-морских сил ЮАР «Аматола», а также вспомогательные суда ВМС ЮАР.

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

За время похода ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошёл около 42 тысяч миль (это расстояние составляет более 77 тысяч километров, длина окружности Земли по экватору – 40 тысяч км.). Североморцы выполнили поставленные задачи как в северном, так и в южном полушарии. Экватор они пересекли в золотой точке с нулевыми координатами.



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