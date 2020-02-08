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08.02.2020 (12:30)

Симферопольские школьники получили удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу

Учащиеся 10-х и 11-х классов одной из школы Симферополя получили удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу в военном комиссариате города.

В актовом зале средней общеобразовательной школы города Симферополь военный комиссар города полковник запаса Казбек Махматханов вручил ученикам удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу. С поздравлениями и напутствием к школьникам выступили ветераны Великой Отечественной Войны, представители армейского корпуса Черноморского флота и администрации города.

Теперь школьникам предстоит прохождение допризывной комиссии. Юношей вызовут в отделы военных комиссариатов по месту жительства для первичного медицинского освидетельствования и определения их категории годности к военной службе, для психологического тестирования и анкетирования с целью выявить склонность будущих призывников к той или иной воинской специальности.

Также в ходе прохождения мероприятий постановки на первичный воинский учет молодые люди могут выбрать для поступления высшее военное учебное заведение Минобороны России.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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