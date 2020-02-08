08.02.2020 (13:15)

В связи с перевооружением РВСН в Военной академии РВСН открыты две новые специальности

В связи с перевооружением РВСН в Военной академии имени Петра Великого открыты две новые специальности подготовки – «Эксплуатация систем управления и проверочно-пускового оборудования стратегических ракет стационарного базирования» и «Применение и эксплуатация автоматизированных систем управления стационарных ракетных комплексов».

Кроме того, в академии в этом учебном году открыта подготовка слушателей по специальности «Управление испытаниями вооружения, военной техники на полигонах комплексов».

В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.

В условиях инновационного развития успешно реализованы новейшие технические идеи XXI века на современные ракетные комплексы. Ввиду этого в учебные программы внесены дополнения и изменения для подготовки специалистов, которые непосредственно будут работать с этими новейшими комплексами.

В 2020 году в Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал наберут около 1000 курсантов.

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