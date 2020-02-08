08.02.2020 (12:15)

Будущие абитуриенты смогут ознакомиться со стартовой батареей ПГРК «Тополь» в Подмосковном Серпухове

В рамках Дня открытых дверей в филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (г. Серпухов, Московская обл.) будущие абитуриенты смогут увидеть стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Тополь».

Посетители смогут познакомиться с преподавателями, курсантами, задать вопросы о специальностях подготовки, получить консультации по вопросам поступления и особенностям набора в 2020 г, осмотреть аудитории, оценить социально-бытовые условия, а также условия обучения и проживания будущих офицеров.

День открытых дверей пройдет, как в самой Военной академии РВСН имени Петра Великого, так и в ее филиале.

Один из старейших военных вузов России — Военная академия РВСН имени Петра Великого готовит высококвалифицированные кадры командного и инженерного состава в широком спектре наукоемких военно-технических специальностей.

Здесь обучаются представители и других силовых министерств и ведомств Российской Федерации в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

При подготовке офицеров академия активно взаимодействует с руководством и специалистами ведущих научно-исследовательских учреждений Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и вузов.



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