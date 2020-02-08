08.02.2020 (11:30)
Военная академия РВСН и ее филиал встречают более 1000 абитуриентов в день открытых дверей
Военная академия РВСН имени Петра Великого и её филиал в г. Серпухове встречают на своей территории тысячи абитуриентов в День открытых дверей.
Гостям академии представят обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы, общежитие, а также квартиры), аудитории для обучения.
Здесь, в Балашихе, представлена единственная, уникальная экспозиция ракет, которые на протяжении многих лет изучались и изучаются в академии. Экспозиция начинается с первых ракет большой дальности Р-2, Р-5М, находившихся на вооружении отдельных ракетных бригад, еще до создания РВСН, ракеты Р-12, с которой началась история рода войск, и завершается современными ракетами.
Это не просто единственная в мире уникальная экспозиция, но и учебная аудитория, где проводятся теоретические занятия, основной целью которых является наглядное представление слушателям и курсантам устройства и использования межконтинентальных баллистических ракет.
В настоящее время Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и других структур Министерства обороны РФ.