08.02.2020 (11:30)

Военная академия РВСН и ее филиал встречают более 1000 абитуриентов в день открытых дверей

Военная академия РВСН имени Петра Великого и её филиал в г. Серпухове встречают на своей территории тысячи абитуриентов в День открытых дверей.

Гостям академии представят обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы, общежитие, а также квартиры), аудитории для обучения.

Здесь, в Балашихе, представлена единственная, уникальная экспозиция ракет, которые на протяжении многих лет изучались и изучаются в академии. Экспозиция начинается с первых ракет большой дальности Р-2, Р-5М, находившихся на вооружении отдельных ракетных бригад, еще до создания РВСН, ракеты Р-12, с которой началась история рода войск, и завершается современными ракетами.

Это не просто единственная в мире уникальная экспозиция, но и учебная аудитория, где проводятся теоретические занятия, основной целью которых является наглядное представление слушателям и курсантам устройства и использования межконтинентальных баллистических ракет.

В настоящее время Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и других структур Министерства обороны РФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице