08.02.2020 (11:45)

Экипажи кораблей Ленинградской ВМБ отрабатывают учебно-боевые задачи в пунктах базирования

В местах дислокации корабельных сил Балтийского флота г. Кронштадте экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения приступили к проведению корабельных учений в пункте базирования по специальной курсовой задаче К-1, включающей в себя подготовку корабля к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы.

К выполнению задач привлечён корабельный состав Ленинградской военно-морской базы (Ленинградской ВМБ) Балтийского флота - экипажи учебных кораблей, малых противолодочных кораблей, базовых и рейдовых тральщиков, подводных лодок катеров и судов обеспечения.

С экипажами проводятся учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пункте базирования.

По завершению отработки элементов и сдачи курсовой задачи К-1 корабли Ленинградской ВМБ выйдут в морские полигоны в акватории Финского залива для выполнения учебно-боевых задач с применением вооружения кораблей в различной оперативно-тактической обстановке.

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