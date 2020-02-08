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08.02.2020 (11:15)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают боевые стрельбы в составе взводов

Подразделения армейского корпуса Балтийского флота приступили к выполнению боевых стрельб из штатного оружия в составе взводов. Стрельбы проходят на всех полигонах, расположенных в восточной части Калининградской области.

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет нормативы по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии от 100 метров до 1 км. Не менее 50% учебного времени отводится на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах.

Стрельбы проходят в рамках боевой подготовки военнослужащих и проводятся в дневное и ночное время.

Всего в мероприятии задействовано более одной тысячи военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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