Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2020 (12:00)

В штабе Черноморского флота состоялось расширенное заседание Военного совета

В г. Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирала Игоря Осипова состоялось расширенное заседание Военного совета флота.

Участники военного совета заслушали доклады о деятельности флотских корабельных соединений, состоянии боевой подготовки, правопорядка и воинской дисциплины.

Среди основных задач, которые корабельным соединениям флота и воинским частям предстоит решать в 2020 году, были отмечены: увеличение интенсивности и качества выполнения задач боевой подготовки, обеспечение приёма в боевой состав ЧФ новых образцов военной техники, а также выполнение задач в Средиземном море.

В завершении Военного совета командующий Черноморским флотом вице- адмирал Игорь Осипов вручил ряду военнослужащих флота государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Минобороны России.

Кроме того, отдельное подразделение разведки Черноморского флота было награждено переходящим вымпелом командующего войсками Южного военного округа.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Военный совет , Награждения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false