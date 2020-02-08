08.02.2020 (12:00)

В штабе Черноморского флота состоялось расширенное заседание Военного совета

В г. Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирала Игоря Осипова состоялось расширенное заседание Военного совета флота.

Участники военного совета заслушали доклады о деятельности флотских корабельных соединений, состоянии боевой подготовки, правопорядка и воинской дисциплины.

Среди основных задач, которые корабельным соединениям флота и воинским частям предстоит решать в 2020 году, были отмечены: увеличение интенсивности и качества выполнения задач боевой подготовки, обеспечение приёма в боевой состав ЧФ новых образцов военной техники, а также выполнение задач в Средиземном море.

В завершении Военного совета командующий Черноморским флотом вице- адмирал Игорь Осипов вручил ряду военнослужащих флота государственные награды Российской Федерации и ведомственные награды Минобороны России.

Кроме того, отдельное подразделение разведки Черноморского флота было награждено переходящим вымпелом командующего войсками Южного военного округа.

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