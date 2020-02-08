08.02.2020 (11:00)

На Каспийской флотилии проведут кулинарный конкурс среди коков

На Каспийской флотилии началась подготовка к конкурсу на звание лучшего кока среди экипажей надводных кораблей и катеров.

Конкурс проводится в целях повышения уровня мастерства судовых поваров, разнообразия ассортимента блюд.

Определит лучшего кока комиссия из числа матросов, старшин, мичманов и офицеров.

Помимо приготовления блюд, кулинарам предстоит соревноваться в чистке картошки на скорость, сервировке столов, а также нужно будет приготовить необычное блюдо и дать ему название.

Завершится финал конкурса праздничным обедом для экипажа. В целях объективности оценки коки будут готовить не для своего экипажа, а на камбузе одного из кораблей-участников конкурса, где члены комиссии выставят оценки их поварским талантам.

По итогам соревнования лучшему коку будет присвоено звание «Лучший корабельный кок Каспийской флотилии» и вручен ценный подарок.

Справочно:

В пунктах базирования экипажи кораблей питаются в столовых, где функции по организации питания в воинских частях переданы сторонним организациям, а при выходах в море и несении боевого дежурства экипажи питаются на кораблях и судах. Для этого на них имеются камбузы со специальным оборудованием: от плит до печей для выпечки хлеба и кондитерских изделий, столовые для личного состава и кают-компании для офицеров. Приготовлением пищи занимаются корабельные коки, старшины и матросы, как по контракту, так и по призыву в строгом соответствии нормами довольствия.

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