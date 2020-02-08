08.02.2020 (10:45)

Медицинский отряд спецназа ЮВО в горах Карачаево-Черкесии эвакуировал условно раненых военнослужащих из бронемашин с помощью «коконов»

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения ЮВО в Карачаево-Черкесской Республике на горном полигоне Кобу-Баши выполнили эвакуацию раненых военнослужащих из условно подбитых боевых машин.

В условиях, максимально приближенным к боевым, спецназовцы осуществили поиск и эвакуацию условно пострадавших на поля боя и оказали им экстренную медицинскую помощь.

Особое внимание на тренировке было уделено освоению санитарами новейших средств фиксации частей тела пострадавших из комплектации ранца специального РС-05 для медицинских подразделений.

Для переноса раненых применялись транспортно-иммобилизирующие матрацы «Кокон», позволяющие обеспечить полную неподвижность человека и перемещать его в вертикальном и наклонном положениях.

Всего учебных мероприятиях приняли участие около 100 медиков ЮВО, было задействовано более 10 единиц медицинской военной техники, в том числе бронемашины медпомощи на базе многоцелевого тягача легкого бронирования и комплекс мобильного полевого госпиталя на базе автомобиля «Урал».

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