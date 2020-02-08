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08.02.2020 (10:30)

Военнослужащий ЮВО стал обладателем трехкомнатной квартиры в Подмосковье

Военнослужащий Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) в начале текущего года реализовал право на обеспечение жильем от Минобороны, получив трехкомнатную квартиру в Московской области.

Его семья была признана нуждающейся в прошлом году, а уже сейчас они стали обладателями квартиры благодаря слаженной работе на всех уровнях структурных подразделений Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ.

За 2019 год было обеспечено квартирами 9 военнослужащих, проходящих службу в Волгоградском гарнизоне. В ближайшее время начнется обеспечение 19 семей, в том числе 7 многодетных семей военнослужащих. Для получения жилищных субсидий выделена сумма свыше 125 млн. руб.

Отделением (территориальным, г. Волгоград) ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации продолжается активная работа по обеспечению жилыми помещениями военнослужащих Волгоградского территориального гарнизона.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Жилье , Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
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