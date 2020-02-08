08.02.2020 (10:00)

В Ереване прошел чемпионат по самбо среди военнослужащих России и Армении

В преддверии празднования 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, и Минобороны Армении приняли участие в чемпионате по самбо.

В начале турнира в спортивном комплексе Минобороны Армении в Ереване военнослужащие почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.

В чемпионате приняли участие более 50 военнослужащих из силовых структур Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов.

Самбисты выступали в семи весовых категориях от 63 кг до свыше 95 кг и продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и волю к победе.

Ветераны по итогам чемпионата наградили военнослужащих, занявших призовые места в командном и личном зачетах, кубками, медалями и грамотами.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице