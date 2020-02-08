08.02.2020 (10:00)
В Ереване прошел чемпионат по самбо среди военнослужащих России и Армении
В преддверии празднования 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, и Минобороны Армении приняли участие в чемпионате по самбо.
В начале турнира в спортивном комплексе Минобороны Армении в Ереване военнослужащие почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.
В чемпионате приняли участие более 50 военнослужащих из силовых структур Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов.
Самбисты выступали в семи весовых категориях от 63 кг до свыше 95 кг и продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и волю к победе.
Ветераны по итогам чемпионата наградили военнослужащих, занявших призовые места в командном и личном зачетах, кубками, медалями и грамотами.