08.02.2020 (09:45)

Военнослужащих Приморского общевойскового объединения ВВО обучат преподаватели ДВОКУ

В Суворовском зале Дома Офицеров Российской Армии Уссурийского гарнизона продолжается переподготовка военнослужащих общевойскового объединения ВВО увольняемых в запас.

В государственной программе переподготовки учувствует более 20 увольняемых военнослужащих Уссурийского гарнизона. Они получают специальность «Управление персоналом», их обучают гости дома офицеров и общевойсковой армии сотрудники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского начальник факультета переподготовки и повышения квалификации полковник Александр Персов и преподаватель кафедры УПНВ подполковник Руслан Олифир.

Федеральная программа переподготовки в Минобороны России началась более 10 лет назад, она предоставляет военнослужащим получить «гражданскую» специальность перед увольнением из рядов Вооруженных сил Российской Федерации.

Такая подготовка квалифицированных кадров снижает социальную напряженность в обществе, а также положительно влияет на экономику страны.

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