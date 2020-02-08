08.02.2020 (09:15)

В подразделении связи армейского корпуса ЧФ прошёл День открытых дверей для школьников

Ученики средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Владимира Скугаря посетили подразделение связи армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В рамках Дня открытых дверей для школьников была организована экскурсия под руководством командира подразделения.

Будущие патриоты ознакомились с историей воинской части, повседневной деятельностью и с перспективными направлениями развития средств связи для Вооружённых Сил. Ученики посетили выставку военной формы одежды, средств связи и стрелкового оружия. Всех желающих угостили солдатской кашей и напоили горячем чаем, приготовленными на полевой кухне.

Также школьники посетили уникальный музей, посвящённый 126-й стрелковой Горловской дивизии, где им рассказали о боевом пути знаменитого соединения в истории Великой Отечественной войны.

Мероприятие, приуроченное 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, посетили более 50-ти школьников.

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