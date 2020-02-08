08.02.2020 (08:20)

Военнослужащие ВВО участники уникального перехода Хабаровск-Москва, преодолели более 1 тысячи километров

Военнослужащие Восточного военного округа участники уникального перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не смотря на суровые морозы в Амурской области, со старта мероприятия преодолели более 1 тысячи километров.

Вчера лыжники стартовали из Шимановска, к вечеру пятницы достигли населенного пункта Магдагачи, где был организован ночлег. Сегодня военнослужащие отправляются в Сковородино.

На следующей неделе участники комбинированного перехода планируют прибыть в Читу (Забайкальский край). 14 февраля в столице Забайкалья спланирована агитационная акция, посвященная уникальному переходу.

Беспрецедентный переход осуществляется на лыжах и снегоходах путем буксировки лыжников.

Как сообщалось ранее, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы.

В нем принимают участие 20 военнослужащих. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Военнослужащие ВВО пронесут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов Российской Федерации, примут участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте перехода.

Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

Переход военнослужащих Восточного военного округа планируется завершить 7 мая 2020 года в Москве.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице