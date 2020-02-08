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08.02.2020 (08:00)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО завершилась акция «Ремень безопасности»

На территории Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа, в соответствии с планом подготовки 194-й военной автомобильной инспекции (территориальной) с 3 по 7 февраля проведена акция «Ремень безопасности».

Акция была организована с целью повышения безопасности дорожного движения, для выявления водителей и пассажиров транспортных средств, которые не используют или используют неисправные ремни безопасности.

В акции приняли участие все экипажи военной автоинспекции г. Уссурийск.  Инспектора контролировали правильное использование ремней безопасности, а также провели разъяснительную работу с водителями о высокой личной ответственности за жизни и здоровье пассажиров при эксплуатации транспортных средств.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ВАИ
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