08.02.2020 (08:00)
В Приморском общевойсковом объединении ВВО завершилась акция «Ремень безопасности»
На территории Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа, в соответствии с планом подготовки 194-й военной автомобильной инспекции (территориальной) с 3 по 7 февраля проведена акция «Ремень безопасности».
Акция была организована с целью повышения безопасности дорожного движения, для выявления водителей и пассажиров транспортных средств, которые не используют или используют неисправные ремни безопасности.
В акции приняли участие все экипажи военной автоинспекции г. Уссурийск. Инспектора контролировали правильное использование ремней безопасности, а также провели разъяснительную работу с водителями о высокой личной ответственности за жизни и здоровье пассажиров при эксплуатации транспортных средств.
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