08.02.2020 (07:45)
В Белогорске состоялся чемпионат Амурского объединения ВВО по спортивному самбо
В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России майора Сергея Солнечникова города Белогорска Амурской области состоялся открытый чемпионат общевойсковой армии по спортивному самбо.
Для участия в соревнованиях прибыли спортсмены соединений и воинских частей, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии. Кроме того, в состязаниях приняли участия спортсмены спортивных клубов Приамурья.
Открыл мероприятие заместитель командующего объединения генерал-майор Виталий Дмитриенко. Он пожелал борцам успехов и честных поединков.
В течение дня состоялось около 250 боёв. Всего в ходе соревнований приняли участие около 100 спортсменов, в том числе семь мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса.
По итогам чемпионата первое место в общекомандном зачёте заняли спортсмены мотострелкового соединения из Амурской области. Второе у спортсменов мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае. Замкнули тройку лидеров самбисты из мотострелкового соединения, дислоцированного в ЕАО.