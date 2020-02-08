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08.02.2020 (07:45)

В Белогорске состоялся чемпионат Амурского объединения ВВО по спортивному самбо

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В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России майора Сергея Солнечникова города Белогорска Амурской области состоялся открытый чемпионат общевойсковой армии по спортивному самбо.

Для участия в соревнованиях прибыли спортсмены соединений и воинских частей, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии. Кроме того, в состязаниях приняли участия спортсмены спортивных клубов Приамурья.

Открыл мероприятие заместитель командующего объединения генерал-майор Виталий Дмитриенко. Он пожелал борцам успехов и честных поединков.

В течение дня состоялось около 250 боёв. Всего в ходе соревнований приняли участие около 100 спортсменов, в том числе семь мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса.

По итогам чемпионата первое место в общекомандном зачёте заняли спортсмены мотострелкового соединения из Амурской области. Второе у спортсменов мотострелкового соединения, дислоцированного в Хабаровском крае. Замкнули тройку лидеров самбисты из мотострелкового соединения, дислоцированного в ЕАО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Спорт
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