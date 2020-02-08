08.02.2020 (07:30)

Военнослужащие ТОФ усиленно готовятся к чемпионатам Военно-Морского Флота по плаванию и армейскому рукопашному бою

Две сборные команды из числа лучших спортсменов Тихоокеанского флота проходят интенсивную подготовку перед убытием в Санкт-Петербург для участия в чемпионатах Военно-Морского Флота по плаванию и армейскому рукопашному бою.

В настоящее время участники предстоящих состязаний находятся на учебно-тренировочном сборе по подготовке к чемпионатам по соответствующим видам спорта.

Сборная команда ТОФ по плаванию, состоящая из шести лучших пловцов, победителей и призеров флотских соревнований, тренируется на спортивно-тренировочных объектах ЦСКА. Опытные тренера сборной команды по армейскому рукопашному бою, в которую входят семь лучших бойцов Флота, проводят тренировки на базе морской пехоты ТОФ.

Чемпионаты ВМФ по плаванию и армейскому рукопашному бою пройдут в Санкт-Петербурге с 10 по 15 февраля.

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