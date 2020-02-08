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08.02.2020 (07:00)

В Дальневосточном ВОКУ состоится гиревой марафон посвященный 80-летию училища

В воскресенье в 10:00 по местному времени в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище состоится гиревой марафон посвященный 80-летию учебного заведения.

Одновременно 80 военнослужащих и ветеранов училища в течение 80 минут будут выполнять поднятие гирь весом 16 и 24 килограммов. Ожидается, что суммарная масса поднятых гирь составит более 1 тысячи тонн. 

В марафоне примут участие как курсанты, так и титулованные спортсмены училища. В частности трехкратный действующий чемпион мира по гиревому спорту Антон Рыжков.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Спорт
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