08.02.2020 (06:30)

Новые методы проведения занятий апробируются в военно-патриотическом клубе "Данко" с кандидатами для вступления в движение "Юнармия"

Новые формы и методы проведения занятий апробируются в военно-патриотическом клубе "Данко" МАУ "ЦПВ" с кандидатами для вступления в движение "Юнармия". На текущей неделе состоялись занятия по изучению воинских званий Вооруженных Сил Российской Федерации с использованием дидактического материала авторской разработки помощника начальника муниципального штаба Арины Ромазан.

Полученный опыт будет использован при реализации летней профильной смены "Юнармеец", проводимой на базе детского оздоровительного лагеря.

Кроме того, на базе многофункционального отделения "Хабаровск-город героев" прошла интерактивная квест-игра «Сталинградская битва» для школьников 8-10 классов Краснофлотского района.

Волонтеры Победы подготовили для участников 6 испытаний, в частности конструирование самолёта с завязанными руками, постройка катапульты, разгадка шифровки, определение по звуку вида боевой техники, конструирование носилок и переноска раненного.

В квесте приняли участия 5 команд. Первое место заняла сборная команда Краснофлотского района.

Все участники написали письма благодарности ветеранам, которые будут переданы им к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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