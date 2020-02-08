08.02.2020 (06:00)

Морская авиация Тихоокеанского флота пополнилась очередным истребителем МиГ-31БМ

На Камчатку после ремонта и модернизации вернулся очередной высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России.

В ходе ремонта и модернизации высотный истребитель получил новейшую авионику и радиоэлектронные системы, а также улучшенные тактические характеристики, что значительно повышает его боевые возможности.

Возвращаясь к месту постоянной дислокации, экипаж МиГ-31БМ совершил длительный перелет протяженностью около 9 тысяч километров. На Камчатке летчиков встретили командование авиационного полка и личный состав истребительной эскадрильи.

В ближайшее время личный состав истребительной эскадрильи приступит к подготовке нового самолета к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

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