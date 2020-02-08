08.02.2020 (05:30)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проведены занятия по темам психологической направленности

В соединениях и воинских частях армии ВВС и ПВО ВВО в системе профессионально-должностной подготовки специалистов психологической работы проведены занятия со всеми категориями военнослужащих по темам психологической направленности, а также организовано доведение основных руководящих документов психологической работы.

Психологами выполнен комплекс мероприятий психологического сопровождения личного состава, направленный на формирование психологической способности личного состава выполнить, стоящие перед ними задачи.

Кроме того, проведено изучение индивидуальных особенностей военнослужащих, выданы рекомендации каждому командиру по снятию психоэмоционального напряжения и определён уровень морально - деловых, индивидуальных качеств военнослужащих, способствующих выполнению поставленных задач в условиях отрыва от постоянного пункта дислокации в продолжительный период времени.

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