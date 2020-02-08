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08.02.2020 (05:00)

Курсанты Рязанского училища пронесли по улицам города увеличенную копию Знамени Победы размером 150 кв.метров

Комбинированный марш бросок стартовал 1 февраля с.г. по команде командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова, который дал общий старт одновременно для 8 команд команд-участников.

Маршруты охватят четыре города-героя (Волгоград, Новороссийск, Смоленск, Тула) и 14 городов воинской славы, весь маршрут составит более 7,5 тыс. километров.

Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы - Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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