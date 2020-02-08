08.02.2020 (05:00)

Курсанты Рязанского училища пронесли по улицам города увеличенную копию Знамени Победы размером 150 кв.метров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Курсанты Рязанского училища пронесли по улицам города увеличенную копию Знамени Победы размером 150 кв.метров

Комбинированный марш бросок стартовал 1 февраля с.г. по команде командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова, который дал общий старт одновременно для 8 команд команд-участников.

Маршруты охватят четыре города-героя (Волгоград, Новороссийск, Смоленск, Тула) и 14 городов воинской славы, весь маршрут составит более 7,5 тыс. километров.

Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы - Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.



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