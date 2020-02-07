07.02.2020 (21:00)

Артиллеристы ЦВО уничтожили ДОТы «противника» на учении под Оренбургом

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили долговременные огневые точки (ДОТ) условного противника на учении под Оренбургом.

По замыслу практических действий, позиции противника были обнаружены средствами воздушной разведки. Для их уничтожения были задействованы расчеты 120-мм самоходных артиллерийских гаубиц «Хоста» и 122-мм реактивных систем залпового огня «Град». Они выполнили доразведку местности, осуществили смену позиции и нанесли сосредоточенные удары по противнику. Огонь велся с закрытых огневых позиций на расстояния до 6 км. Поддержку им оказывали расчеты 120-мм минометов «Сани», которые наносили удары по отступающим группам условного противника.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц военной техники.



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