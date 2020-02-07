07.02.2020 (22:00)
Военнослужащие ЦВО примут участие в «Лыжне России» в Новосибирске
Более 200 военных спортсменов ЦВО примут участие в XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020», которая состоится 8 февраля в 12.00 на базе Института ядерной физики СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского.
Военнослужащие из соединений и воинских частей различных видов и родов войск Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища продемонстрируют свои навыки и выносливость на дистанции в 10 км.
Среди участников 5 человек имеют звание мастера спорта по лыжным гонкам. Кроме этого, впервые в соревнованиях примут участие курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища из Анголы, Конго, Мали, Камеруна и Лаоса.
По итогам будут формироваться команды для участия в спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам, которая состоится в марте 2020 г.