07.02.2020 (22:00)

Военнослужащие ЦВО примут участие в «Лыжне России» в Новосибирске

Более 200 военных спортсменов ЦВО примут участие в XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020», которая состоится 8 февраля в 12.00 на базе Института ядерной физики СО РАН имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского.

Военнослужащие из соединений и воинских частей различных видов и родов войск Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища продемонстрируют свои навыки и выносливость на дистанции в 10 км.

Среди участников 5 человек имеют звание мастера спорта по лыжным гонкам. Кроме этого, впервые в соревнованиях примут участие курсанты специального факультета Новосибирского высшего военного командного училища из Анголы, Конго, Мали, Камеруна и Лаоса.

По итогам будут формироваться команды для участия в спартакиаде Вооруженных Сил Российской Федерации по лыжным гонкам, которая состоится в марте 2020 г.

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