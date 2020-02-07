07.02.2020 (21:30)

Мотострелки отразили атаку условного противника на плановых учениях в Сибири

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отразили наступление условного противника во время плановых учений в Алтайском крае.

По замыслу учений, разведчики, используя комплекс разведки, управления и связи КРУС "Стрелец" и беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орлан-10», обнаружили колонну военной техники условного противника. Полученные данные о передвижении и маршруте противника были переданы по закрытым каналам связи на командный пункт. Командованием было принято решение о блокировании маршрута передвижения основных сил неприятеля. Для этих целей в заданный район были направлены мотострелковые подразделения, усиленные танками Т-72Б3 и миномётными расчетами. Дождавшись приближения условного противника, артиллерия из самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожила основные силы "врага" и блокировала их дальнейшее продвижение. Затем мобильные группы на танках Т-72Б3 и БМП-2 из штатного вооружения провели уничтожение разрозненных сил неприятеля.

В розыгрыше тактического эпизода было задействовано более 600 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.



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