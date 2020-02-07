07.02.2020 (18:30)
Свыше 300 новобранцев в воинских частях и соединениях РВСН примут Военную присягу
В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге свыше 300 новобранцев, призванных на военную службу в текущем году.
После присяги, родители солдат познакомятся с командованием соединений и в неформальной обстановке в форме «круглого стола» обсудят все интересующие вопросы. Перед родственниками военнослужащих выступят командиры ракетных соединений и их заместители.
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