07.02.2020 (18:30)

Свыше 300 новобранцев в воинских частях и соединениях РВСН примут Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут торжественные церемонии приведения к Военной присяге свыше 300 новобранцев, призванных на военную службу в текущем году.

После присяги, родители солдат познакомятся с командованием соединений и в неформальной обстановке в форме «круглого стола» обсудят все интересующие вопросы. Перед родственниками военнослужащих выступят командиры ракетных соединений и их заместители.

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