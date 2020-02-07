Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2020 (20:00)

Специалисты радиосвязи РВСН соревнуются в отборочном этапе конкурса «Уверенный прием-2020»

В соединениях Ракетных войск стратегического назначения стартовал отборочный этап конкурса «Уверенный прием».

В ходе проведения соревнований специалисты подразделений связи отработают задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки.

Основное внимание уделяется выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления, работе по приему радиограмм на слух, а также выполнению учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи. Кроме того, оценивается специальная, тактическая, техническая, огневая и физическая подготовка военнослужащих.

Кроме того, специалисты связи РВСН проявят свое профессиональное мастерство на пунктах управления связи, командно-штабных машинах и радиорелейных станциях.

Финальный этап конкурса среди специалистов радиосвязи РВСН пройдет в мае-июне в г.Переславль-Залесский (Ярославская область).

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В Приморском общевойсковом объединении ВВО завершается подготовка девушек-связисток в рамках проекта «Катюша»
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено состязание среди специалистов тыла
В танковой армии ЗВО стартовал первый этап конкурса «Армейский запас-2020»
На Черноморском флоте прошёл конкурс штурманов

Метки:
Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false