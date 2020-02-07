07.02.2020 (20:20)

Театр Российской Армии отметил 90-летний юбилей

Экспонаты музея погружают зрителей в самую гущу событий из жизни театра, начиная с 1930-го года. Его биография и история страны представлены в пьесах, драматургии, световом и звуковом оформлении спектаклей. Реквизит, бутафория постановок ушедших лет переплетается с современной видеотрансляцией сцен с участием знаменитых артистов, служивших в Театре. Музей отражает не только прошлое от первого камня на стройке уникального здания, но и заглядывает в будущее — в XXI век.

Леонтий Озерников, художник, член Гильдии союза художников, привлеченный к подготовке музейной экспозиции, сразу отказался от обезличивающей идеи стеклянных витрин. Его опыт работы в крупнейших музейных проектах России — Пушкинском музее, музее Гоголя, Историческом музее и многих других — подсказал обыграть форму здания Театра и его символа — звезды.

В центре музейного зала расположено трюмо гримерки. Здесь происходит преображение актера в персонажа пьесы. Расходящиеся от центра лучи открывают мизансцены ключевых спектаклей театра, как страницы книги. Посетителей музея приглашают стать соучастниками театрального действа через уникальную возможность заглянуть за мифические кулисы.

В начале 90-го юбилейного сезона в Театре Армии появилась традиция заложения мемориальных звезд выдающимся артистам, которые когда-то играли в этом театре. Начало было положено с памятной звезды, посвященной родоначальнику Театра Армии народному артисту СССР Алексею Дмитриевичу Попову. Сегодня, 6-го февраля 2020 года, в день 90-летнего юбилея в зрительском фойе была заложена еще одна звезда — народной артистке СССР Любови Ивановне Добржанской.

На открытии мемориальной звезды артисты с огромной теплотой вспоминали великую актрису. Говорит н.а. России Богданова Ольга Михайловна: «Я очень рада, что эта звезда заложена. Это нужно прежде всего нам — для того, чтобы иногда сопоставить свою жизнь с жизнью великих артистов. И чтобы мы знали, чему-то следовать».

Празднование юбилея завершилось показом спектакля, уже полюбившего московским театралам и гостям столицы — «Барабанщицы» в постановке главного режиссера Театра Бориса Морозова.

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