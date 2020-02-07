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07.02.2020 (19:40)

Экспозиция парка «Патриот» пополнилась уникальным экспонатом

В рамках проекта «Дорога Героев. Дорога Победы», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы, парк «Патриот» проводит ряд мероприятий. Накануне экспозиция Парка обновилась уникальным экспонатом - командирским автомобилем Steyr 1500A Kfz.69.

В дни празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве в экспозиция Парка появилась данная уникальная боевая машина. Автомобиль нашли на Волге, в местах боёв, Steyr 1500A Kfz.69 до сих пор несёт на себе следы осколков.

Боевая машина прошла частичную реставрацию в мастерской Вячеслава Лена, автомобиль занял своё место в павильоне «Моторы войны».

Историческая справка:

Тяжелый командирский автомобиль Steyr 1500A Kfz.69 был разработан в 1941 году Фердинанд Порше разработал тяжелую командирскую полноприводную машину грузоподъемностью 1500 кг. Одним из главных отличий автомобиля, получившего обозначение Porsche Typ 147, являлся V-образный 8-циллиндровый двигатель с воздушным охлаждением.
Производство автомобиля было налажено на мощностях фирмы Steyr. Steyr 1500A до наших дней сохранилось две машины. Обе они восстановлены из остатков автомобилей, потерянных немцами под Сталинградом.

Тактико-технические характеристики Steyr 1500A Kfz.69:

  • Снаряженная масса: 2500 кг;
  • Длина: 5080 мм;
  • Ширина: 2030 мм;
  • Высота: 2320 мм;
  • Число цилиндров: 8 шт;
  • Мощность: 86 л.с;
  • Скорость: 90 км/ч.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Парк Патриот
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