07.02.2020 (19:40)
Экспозиция парка «Патриот» пополнилась уникальным экспонатом
В рамках проекта «Дорога Героев. Дорога Победы», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы, парк «Патриот» проводит ряд мероприятий. Накануне экспозиция Парка обновилась уникальным экспонатом - командирским автомобилем Steyr 1500A Kfz.69.
В дни празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве в экспозиция Парка появилась данная уникальная боевая машина. Автомобиль нашли на Волге, в местах боёв, Steyr 1500A Kfz.69 до сих пор несёт на себе следы осколков.
Боевая машина прошла частичную реставрацию в мастерской Вячеслава Лена, автомобиль занял своё место в павильоне «Моторы войны».
Историческая справка:
Тяжелый командирский автомобиль Steyr 1500A Kfz.69 был разработан в 1941 году Фердинанд Порше разработал тяжелую командирскую полноприводную машину грузоподъемностью 1500 кг. Одним из главных отличий автомобиля, получившего обозначение Porsche Typ 147, являлся V-образный 8-циллиндровый двигатель с воздушным охлаждением.
Производство автомобиля было налажено на мощностях фирмы Steyr. Steyr 1500A до наших дней сохранилось две машины. Обе они восстановлены из остатков автомобилей, потерянных немцами под Сталинградом.
Тактико-технические характеристики Steyr 1500A Kfz.69:
- Снаряженная масса: 2500 кг;
- Длина: 5080 мм;
- Ширина: 2030 мм;
- Высота: 2320 мм;
- Число цилиндров: 8 шт;
- Мощность: 86 л.с;
- Скорость: 90 км/ч.