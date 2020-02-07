07.02.2020 (19:40)

Экспозиция парка «Патриот» пополнилась уникальным экспонатом

В рамках проекта «Дорога Героев. Дорога Победы», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы, парк «Патриот» проводит ряд мероприятий. Накануне экспозиция Парка обновилась уникальным экспонатом - командирским автомобилем Steyr 1500A Kfz.69.



В дни празднования 77-й годовщины победы в Сталинградской битве в экспозиция Парка появилась данная уникальная боевая машина. Автомобиль нашли на Волге, в местах боёв, Steyr 1500A Kfz.69 до сих пор несёт на себе следы осколков.



Боевая машина прошла частичную реставрацию в мастерской Вячеслава Лена, автомобиль занял своё место в павильоне «Моторы войны».



Историческая справка:



Тяжелый командирский автомобиль Steyr 1500A Kfz.69 был разработан в 1941 году Фердинанд Порше разработал тяжелую командирскую полноприводную машину грузоподъемностью 1500 кг. Одним из главных отличий автомобиля, получившего обозначение Porsche Typ 147, являлся V-образный 8-циллиндровый двигатель с воздушным охлаждением.

Производство автомобиля было налажено на мощностях фирмы Steyr. Steyr 1500A до наших дней сохранилось две машины. Обе они восстановлены из остатков автомобилей, потерянных немцами под Сталинградом.

Тактико-технические характеристики Steyr 1500A Kfz.69:

Снаряженная масса: 2500 кг;

Длина: 5080 мм;

Ширина: 2030 мм;

Высота: 2320 мм;

Число цилиндров: 8 шт;

Мощность: 86 л.с;

Скорость: 90 км/ч.

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