07.02.2020 (19:20)

Минобороны подготовило законопроект для развития технополиса "ЭРА"

Минобороны разрабатывает закон о правовом статусе участников военного инновационного технополиса «ЭРА», благодаря которому планирует создать комфортные условия для работы в инновационным технополисе частных и государственных предприятий, заявил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны генерал-майор Андрей Гончаров в ходе заседания совета технополиса «ЭРА».

Заседание прошло под руководством Вице-премьера Юрия Борисова, а также с участием первого заместителя Министра обороны РФ Руслана Цаликова и замминистра обороны генерала армии Павла Попова.

"Закон будет призван обеспечивать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ориентированным на занятие научной или научно-технической, инновационной деятельностью, беспрепятственный доступ на комфортных финансовых условиях как к объектам научной и инновационной инфраструктуры, так и к результатам научной, научно-технической деятельности, созданным с привлечением бюджетных средств", - сказал Гончаров.

Разработкой закона занималась рабочая группа с участием Минобороны и других заинтересованных ведомств, и организаций. Текст законопроекта сейчас проходит внутриведомственное согласование. Его планируется внести в правительство в ноябре 2020 года.

Проектом закона предусматривается особое правовое регулирование отношений между органами управления и участниками технополиса во время выполнения ими научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, в нем регламентируется деятельность органов государственной власти на территории технополиса.

Также закон будет обеспечивать функционирование территориально обособленного комплекса технополиса.

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