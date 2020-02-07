07.02.2020 (19:00)

Досаафовцы и командование Дальней авиацией наметили перспективы сотрудничества

Делегация ДОСААФ Саратовской области в составе председателя регионального отделения Сергея Щукина и начальника Саратовского аэроклуба ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина Евгения Алексеева недавно посетила авиационную базу «Энгельс-2» 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии Дальней авиации.

Здесь гостей приняли командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш и командир дивизии гвардии полковник Олег Пчела.

В ходе встречи обсуждались вопросы совместного базирования авиационных судов Минобороны и ДОСААФ России на аэродроме «Дубки», подготовки военно-обученных специалистов для воинских частей и подразделений 22-й гвардейской авиационной дивизии в образовательных учреждениях оборонного общества, обеспечения аэроклуба авиационной, аэродромной и специальной техникой.

Стороны отметили тесное взаимодействие воинской части и регионального отделения ДОСААФ в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи и развития военно-прикладных видов спорта.

По итогам встречи был определен перспективный план сотрудничества.

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